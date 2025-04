Una sola maglia per Gilmour o Anguissa: questo l'orientamento di Conte

Conte ed il dubbio in mediana: il ballottaggio tra Gilmour e Anguissa resta aperto. Queste le ultime di formazione del Corriere dello Sport per la sfida sul campo del Bologna: "Per quel che riguarda la formazione, il vero e unico dubbio cresciuto gradualmente in settimana è sempre stato relativo alla composizione del centrocampo: Lobotka in regia, McTominay mezzala sinistra e uno tra Gilmour e Anguissa a chiudere l’asse.

Billy sembra favorito, in vantaggio in questo testa a testa fatto ovviamente di tante implicazioni, atletiche e tecnico-tattiche: il doppio play che ha funzionato molto bene dall’Inter in poi potrebbe aiutare a venire fuori dalle aggressioni esasperate del Bologna moltiplicando le abilità e le soluzioni in palleggio, pur rinunciando a un po’ di pericolosità offensiva, ma la teoria è molto spesso diversa dalla pratica. Tutto è legato al modo in cui la prima linea rossoblù andrà a prendere i costruttori del Napoli".