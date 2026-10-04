Vergara: "Nazionale? Emozione enorme. Sono a mio agio con tutti, devo solo essere pronto!"

Lunga ed interessante intervista di Antonio Vergara sulle pagine del quotidiano La Repubblica. Il centrocampista del Napoli ha commentato diversi temi

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica. Il giovane azzurro ha toccato diversi temi tra cui sicuramente il suo esordio contro la Francia e le sue ambizioni con la maglia dell'Italia.

L'esordio con la Francia

"È stata un'emozione enorme: vestire i colori dell'Italia è qualcosa di unico, veramente speciale. In mezzo a tanti campioni mi sono sentito a mio agio, alla fine sono umani anche i francesi. Nessun rimpianto per il risultato".

Titolare nelle prossime partite

"Questo dipende dal mister. Devo solo farmi trovare sempre pronto. Il ct farà le sue scelte. Ci spero sempre".

Il ruolo preferito

"A me piace giocare di più a destra, perché essendo mancino ho la possibilità di rientrare sul piede sinistro. Ma sono a totale disposizione di Mancini".

Tanti campani in Nazionale

"È una Nazionale a trazione campana. Donnarumma contro la Francia ha fatto parate pazzesche: meno male che sta con noi, altrimenti far gol sarebbe diventato impossibile".