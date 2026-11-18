Ultim'ora Nuovo centro sportivo, c'è la firma! L'annuncio di ADL e del sindaco di Qualiano

Nuovo centro sportivo del Napoli, ci sono le firme: l'annuncio di De Laurentiis

"E' andata bene" ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all'uscita dallo studio notarile di Via dei Mille a Chiaia. Ufficiale la firma per l'acquisizione dei terreni su cui sorgeranno i campi e le strutture della nuova casa del Napoli. Anche il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardiis ha annunciato il buon esito dell'incontro di questa mattina con le firme attese e ora i prossimi passaggi che definiranno il via ai lavori per la nascita del nuovo centro sportivo del Napoli. Una svolta storica per il club azzurro che dunque si prepara a lasciare Castel Volturno.

Raffaele De Leonardiis, sindaco di Qualiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'uscita: "Quando ci sono le firme gli incontri sono positivi. Sono riusciti dove altri avevano proposto altri progetti, è stato scelto Qualiano, per noi oggi è una bella giornata. De Laurentiis era molto contento e ora comincia l'iter per la costruzione del nuovo centro sportivo che a Qualiano sarà di proprietà del Napoli".