Il Napoli guarda in casa Man United: due possibili occasioni per gennaio
Il Napoli continua a monitorare le possibili opportunità in vista del mercato di gennaio, con uno sguardo rivolto anche alla Premier League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due profili che potrebbero tornare d'attualità sono quelli di Patrick Dorgu e Mason Mount, entrambi alle prese con uno scarso impiego nel Manchester United.
Calciomercato Napoli, Dorgu e Mount trovano poco spazio allo United
Il primo è una vecchia conoscenza degli osservatori azzurri. Il Napoli aveva seguito Dorgu con particolare attenzione già due anni fa, quando il danese vestiva la maglia del Lecce. Rimase celebre anche l'immagine di Antonio Conte che, al termine di Napoli-Lecce, si avvicinò al calciatore per parlargli all'orecchio. Successivamente, però, il Manchester United riuscì ad anticipare la concorrenza presentando un'offerta importante al club salentino.
L'esperienza inglese del 22enne non sta vivendo un momento particolarmente positivo. Dorgu ha collezionato appena sei presenze stagionali, una situazione che potrebbe aprire a nuove valutazioni già nella prossima finestra di mercato. Discorso simile per Mason Mount, altro giocatore dello United che fatica a trovare continuità. Il centrocampista inglese ha disputato dieci partite in questa stagione, raccogliendo complessivamente appena 398 minuti.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro