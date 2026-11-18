Podcast Esposito-Napoli, l'ex allenatore: "Cresciuto tanto, può starci! Vi dico in quale ruolo"

Sebastiano Esposito del Cagliari in prestito al Sassuolo è un nome concreto per il mercato del Napoli in vista di gennaio. Pasquale Marino, ex allenatore di Seba Esposito, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Sebastiano Esposito è un profilo da Napoli? Può essere un investimento interessante per il presente e per il futuro?

"Credo di sì. Ha fatto notevoli miglioramenti nell'ultimo periodo. L'ho allenato quando era molto giovane e ha attraversato alcune difficoltà, prima di intraprendere un percorso di crescita. Da Bari e Sampdoria in poi l'ho visto più maturo, più attento al gioco di squadra. L'anno scorso a Cagliari ha disputato un ottimo campionato, dimostrando di saper segnare ma anche rifinire per i compagni. Deve ancora crescere, ma il Napoli potrebbe fare un investimento interessante su un ragazzo giovane, già nel giro della Nazionale, con prospettive importanti."

Dal punto di vista tattico, quale sarebbe il ruolo ideale di Esposito nel Napoli? Dove potrebbe rendere al meglio?

"Dipende dal sistema di gioco dell'allenatore. Può fare anche l'attaccante esterno, soprattutto partendo dal centro-sinistra per poi accentrarsi rapidamente. Tuttavia, secondo me, il suo rendimento migliore sarebbe alle spalle della punta, lasciandogli libertà di esprimere tutta la sua fantasia. È un ragazzo geniale nelle giocate, guarda sempre in avanti e ha qualità sia nella rifinitura sia nella conclusione."

Esposito potrebbe essere il giocatore giusto per servire meglio Højlund e aiutare un Napoli che in questo momento fatica a creare occasioni?

"Credo di sì, è proprio quello che intendo. Højlund, giocando vicino a un calciatore con la fantasia di Esposito, potrebbe avere maggiori opportunità di ricevere palloni, magari più puliti e giocabili. Potrebbe essere una soluzione interessante, ma sarà Allegri, che conosce bene i suoi giocatori e li vede quotidianamente, a individuare il modo migliore per valorizzarli."

C'è un po' di rammarico nel vedere i fratelli Esposito, talenti napoletani, affermarsi lontano da Napoli?

"Ho allenato anche gli altri Esposito. In questo momento il più piccolo è quello che si sta imponendo maggiormente, riuscendo a trovare spazio in un grande club e in Nazionale. Mi dispiace soprattutto per Salvatore, il centrocampista che oggi è alla Sampdoria: anche lui aveva esordito in Nazionale con Mancini, poi ha attraversato anni sfortunati, anche a causa delle retrocessioni delle squadre in cui ha giocato. È un calciatore di grande talento e mi dispiace che non sia riuscito ancora a tornare in Serie A. Vedere ragazzi napoletani affermarsi altrove può lasciare un po' di rammarico, ma sono andati via molto giovani. In ogni caso, non c'è un'età precisa per esplodere: Salvatore sta facendo bene al Frosinone e sono convinto che, grazie alle sue qualità, riuscirà a ritagliarsi nuovamente uno spazio nella massima serie."