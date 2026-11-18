Nuovo Stadio nell'area ex Q8, ad ADL bastano 20 ettari: punta a incassi da 200 mln all'anno
Il Napoli continua a lavorare al progetto per la realizzazione di un nuovo stadio di proprietà. L'area individuata sarebbe quella orientale della città, dove un tempo sorgeva la raffineria Kuwait Petroleum (Q8). A riportare nuovi dettagli è Il Corriere del Mezzogiorno, che approfondisce le prospettive dell'operazione e i possibili benefici economici per il club azzurro.
Nuovo stadio Napoli, l'area ex Q8 e i tempi della bonifica
Secondo quanto riferisce il quotidiano, i terreni interessati si estendono per circa 38 ettari e dovrebbero essere bonificati entro la fine del 2027. Tuttavia, per avviare concretamente il progetto potrebbe essere sufficiente una superficie inferiore.
"L'area prescelta è quella Orientale della città, dove era attiva la raffineria Kuwait Petroleum (Q8)", scrive Il Corriere del Mezzogiorno, aggiungendo un particolare significativo: "Per far scattare l'operazione-stadio potrebbero bastare anche una ventina di ettari".
De Laurentiis e il nuovo stadio: ricavi potenziali oltre i 200 milioni
Il progetto avrebbe un'importanza strategica soprattutto dal punto di vista economico. Aurelio De Laurentiis considera infatti lo stadio di proprietà un investimento fondamentale per aumentare i ricavi del Napoli e rafforzare la struttura finanziaria della società.
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