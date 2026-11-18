Podcast Caporale avverte Allegri: “4 vittorie e un pari nelle prossime 5 o cambia il progetto”

Carlo Caporale analizza centro sportivo, crisi azzurra e futuro di Allegri.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha commentato la firma di Aurelio De Laurentiis per l'acquisizione dei terreni del nuovo centro sportivo di Qualiano, sottolineando l'importanza dell'investimento per il futuro del club e del settore giovanile.

De Laurentiis ha ufficializzato l'acquisto dei terreni a Qualiano. Quanto è importante questo passo per il futuro del Napoli?

“Sicuramente è un passo importante, che fa seguito a mesi e mesi di ricerca. Qualcuno, molto scettico, aveva inquadrato la cosa come una boutade, però c'era anche la necessità di sostituire l'attuale centro sportivo di Castel Volturno, dal quale il Napoli era stato praticamente già avvisato di dover andare via per una ristrutturazione dell'area con finalità diverse rispetto all'attuale destinazione d'uso. La società si era quindi messa in moto, ma oltre a questa necessità c'era quella di dotare il club di un'infrastruttura fondamentale per la prima squadra e forse ancora di più per far crescere il settore giovanile. Si parla di una foresteria per i giovani, forse anche per i calciatori della prima squadra, e di un centro medico sul modello della Juventus, dove i giocatori potranno essere visitati e curati durante gli infortuni. Sono strutture ormai basilari per qualunque top club, in Italia e all'estero. Il Napoli era un tantino indietro rispetto agli standard attuali. Il primo passo è stato fatto, ora bisogna completare gli adempimenti burocratici. Da quanto ho capito, la costruzione non dovrebbe richiedere tempi lunghissimi: si parla di tredici-quattordici mesi di lavori. Se si partirà nella prossima primavera, forse il Napoli potrà trasferirsi definitivamente nel nuovo centro sportivo entro la primavera del 2028”.

Il nuovo centro sportivo potrebbe rappresentare un primo passo verso una futura cessione della società?

“Tutto può succedere. Credo che la cessione del club sia un evento che prima o poi accadrà. Stando però alle dichiarazioni recenti dello stesso De Laurentiis, tutto ciò dovrebbe avvenire non prima di tre-cinque anni. Dotarsi di infrastrutture come questa, e ancora di più di uno stadio di proprietà che consenta ulteriori introiti, è un passo importante e potrebbe rappresentare un valore aggiunto nel momento in cui si andrà a trattare la cessione della società. È quasi fisiologico, ma non significa che questo investimento implichi automaticamente una vendita. Lo verificheremo a tempo debito. Intanto il Napoli sta facendo passi avanti e potrà beneficiare di queste infrastrutture anche con l'attuale proprietà. In futuro, un'eventuale cessione potrebbe consentire a De Laurentiis di sedersi al tavolo delle trattative con una forza contrattuale ben diversa”.

Il Napoli riparte contro il Torino dopo la sosta. Quanto è importante questo ciclo di partite per recuperare terreno in classifica?

“Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi minimi previsti a inizio stagione, non c'è più tempo per tergiversare. Il Napoli deve cambiare passo, deve cominciare a vincere una serie di partite, non una partita soltanto. Da sabato, con il Torino al Maradona, fino all'ultima partita dell'anno, che credo sarà a Bergamo il 20 dicembre contro l'Atalanta, ci saranno cinque gare di campionato, due di Champions League e una di Coppa Italia. In quelle cinque partite di campionato, per dare un orientamento su quello che il Napoli è costretto a fare per accorciare verso la zona Champions, deve ottenere almeno quattro vittorie e un pareggio. È quasi un en plein. Tra l'altro, in queste cinque partite affronterà quattro squadre che sono dietro in classifica, dall'undicesimo posto in giù”.

Con il recupero degli infortunati cadono anche le attenuanti per Allegri? Cosa potrebbe accadere se il Napoli non riuscisse a risalire?

“Ormai le chiacchiere stanno a zero, bisogna fare punti. Se il Napoli dovesse discostarsi molto da quel limite di punti che ho quantificato per provare ad accorciare verso l'alto e dare un senso alla seconda parte della stagione, cambierebbe radicalmente il significato del prosieguo del campionato. Potrebbero cambiare anche le strategie societarie già a gennaio, in sede di mercato, dove la società ha fatto capire di voler intervenire, naturalmente nei limiti di una sessione invernale che offre possibilità diverse rispetto a quella estiva. A quel punto bisognerebbe riflettere anche sulla progettualità futura di questa squadra, guidata da un allenatore con un contratto triennale al quale è stata ribadita la fiducia prima dell'ultima partita precedente alla sosta. La società ha confermato la scelta estiva, assumendosi anche la responsabilità del percorso, ma dovrà necessariamente verificare la situazione. Il punto di non ritorno, come l'ho chiamato qualche tempo fa, è molto vicino. Bisogna assolutamente ottenere le vittorie, anche se non saranno da sole la soluzione di tutti i problemi che affliggono il Napoli”.

Un altro ciclo negativo potrebbe portare a un rinnovamento anticipato della rosa già nel mercato di gennaio?

“Sì, perché a quel punto il Napoli avvierebbe una fase di transizione. Se gli obiettivi diventassero irraggiungibili, o quasi, le scelte di mercato e anche quelle relative all'impiego dei giocatori dovrebbero essere riviste. Se il Napoli riuscisse ad acquisire qualche giovane promessa, qualche calciatore da far crescere per renderlo un elemento importante della rosa, potrebbe concedergli maggiore continuità nella seconda parte della stagione. Si tratterebbe di un periodo in cui si giocherebbe soprattutto per salvare l'onore, più che per raggiungere gli obiettivi iniziali. Naturalmente non ce lo auguriamo. Speriamo invece che il Napoli riesca a confermare quella competitività che ha caratterizzato prevalentemente tutta la gestione De Laurentiis in Serie A. Non tutti gli anni si può arrivare primi o secondi, anche il quarto posto sarebbe molto importante. Allegri ha mostrato serenità e sicurezza, dicendo di essere abituato alle tempeste e di aver sempre portato la barca in porto. Speriamo che anche questa volta riesca a raggiungere un porto sicuro e remunerativo per il futuro del Napoli”.