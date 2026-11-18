Ultim'ora ADL prima della firma per il Centro Sportivo: "Sempre avuto una casa! Inizia nuova fase..."

Giornata importante per il futuro del Napoli.

Giornata importante per il futuro del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato a Chiaia, presso uno studio notarile, per la firma legata al nuovo centro sportivo di Qualiano. Un passaggio significativo per il progetto infrastrutturale del club azzurro, destinato a dotarsi di una nuova casa per gli allenamenti. "Oggi è un nuovo inizio", ha dichiarato il patron partenopeo, sottolineando l'importanza di un momento che potrebbe segnare una svolta nella storia della società.

Centro sportivo, le parole di De Laurentiis

"Centro sportivo? Non sapete mai la totalità di ciò che passa nella testa di un imprenditore? Un sogno? La sua casa il Napoli ce l'ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se l'avessi preso in Serie A, allora avreste ragione. Voi avete visto dove si allenava Maradona? Sicuramente oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!".