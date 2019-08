VIDEO - PSV, il saluto commosso di Lozano: "Qui vissuto il sogno Champions ed il titolo contro l'Ajax. Lasciamo città meravigliosa"

Hirving Lozano è un nuovo giocatore del Napoli e il PSV ha salutato il calciatore messicano con un video che raccoglie i migliori momenti del calciatore con la maglia del club olandese ed alcune dichiarazioni del giocatore: "Dopo due stagioni qui andiamo in Italia. Voglio ringraziare tutti i fan e le persone che lavorano nel PSV per il loro grande supporto che mi hanno dato in questi anni. Il mio sogno era giocare la Champions, l'ho fatto qui ed è stato un momento incredibile che ricorderò sempre. Il primo anno ho fatto 19 gol e grazie a Dio siamo diventati campioni, in casa contro l'Ajax. E' stato un momento incredibile, meraviglioso, speciale. Nei festeggiamenti la città ha fatto festa, è stato incredibile vedere tutta la gente cantare. Mi sono sentito speciale. Qui ci siamo sentiti di casa, la gente è meravigliosa. Eindhoven è una città che accoglie tutti gli stranieri del mondo. Vi ringrazio per tutto questo".