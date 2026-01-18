Vittoria di Pirro? Si acuisce l'emergenza: due dei tre stop preoccupano, le ultime

vedi letture

Che quella di ieri sera sia stata solo una vittoria di Pirro? Se si guarda agli infortuni sì, se si guarda agli assilli di classifica no. Il successo contro il Sassuolo porta tre punti pesanti, ma lascia più di una preoccupazione in casa Napoli. Antonio Conte deve fare i conti con un’infermeria che rischia di riempirsi ulteriormente. Oltre all’assenza precauzionale di David Neres, che ha proseguito il percorso riabilitativo, nel match sono arrivati nuovi segnali d’allarme.

Elmas è stato costretto a uscire per giramenti di testa dovuti a uno stato influenzale, come spiegato nel post partita da Stellini. Da monitorare anche le condizioni di Rrahmani, che ha lasciato il campo nel secondo tempo per un fastidio alla parte posteriore della coscia sinistra. Attenzione pure a Politano, dolorante alla gamba destra nel finale, ma rimasto in campo nel recupero con i cambi esauriti. Oggi sono in programma gli accertamenti: la vittoria non cancella l’emergenza.