Ultim'ora Zeballos-Napoli, c'è la svolta? L'agente è arrivato a Castel Volturno

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Calciomercato Napoli, le ultime su Zeballos: si riapre la pista per l'argentino?

Colpo di scena sul fronte Zeballos? Dopo settimane in cui la trattativa sembrava essersi definitivamente arenata, con l'esterno argentino che aveva ripreso i contatti con il Boca Juniors per discutere il rinnovo, arrivano segnali di una possibile riapertura della pista che porta al talento della Bombonera che da tempo ha un accordo col Napoli, bloccato dalle cessioni.

Napoli-Zeballos, colpo di scena? L'agente è a Castel Volturno

Già questa mattina è emersa l'indiscrezione riguardante l'agente di Ezequiel Zeballos, arrivato in città. Ora - riporta il giornalista di Sportitalia, Vincenzo Credendino - il procuratore dell'argentino è stato avvistato nei pressi di Castel Volturno, centro sportivo del Napoli dove questa mattina è ripresa la preparazione della squadra di Allegri. Un dettaglio che potrebbe significare una svolta nell'affare dopo settimane di stallo. Il Napoli ha comunque necessità di liberare risorse e, soprattutto, un posto in lista. Si attendono a breve ulteriori aggiornamenti