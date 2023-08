Zielinski rinnova: ha scelto Napoli ed il Napoli, ADL gli riconoscerà un premio alla firma

La rivoluzione silenziosa del centrocampo riparte da Piotr Zielinski, scrive il Corriere dello Sport definendolo "un uomo al quale non difetta il coraggio"

La rivoluzione silenziosa del centrocampo riparte da Piotr Zielinski, scrive il Corriere dello Sport definendolo "un uomo al quale non difetta il coraggio: i trentasei milioni dell’Arabia non l’hanno né ingolosito e né distratto, nella sua scelta di vita Varcaturo, il mare, Castel Volturno, Napoli, il «Maradona» hanno rappresentato sempre la centralità e non c’è stato pentimento per essersi sottratto ad una ricchezza esagerata. La sua felicità è restare con quella maglia, stavolta addobbata dallo scudetto, e De Laurentiis - che deve rinunciare a trenta milioni di euro - gli ha proposto il rinnovo:

la settimana del campionato è incentrata su altri argomenti, magari con il management se ne può chiacchierare vagamente al telefono, ma la base è stata preparata e sembra mettere tutti d’accordo. Zielinski va in scadenza nel giugno del 2024, il Napoli ha bisogno di ritoccare il monte ingaggi e propone un triennale da tre milioni (circa) con piccolo riconoscimento alla firma: si può fare ed alla fine si farà e in mezzo al campo".