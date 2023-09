Champions liberatoria

Un autorete e tanta sofferenza. Il Napoli vince la sua prima in Champions

La Champions regala di nuovo la vittoria al Napoli in una partita rocambolesca e ricca di emozioni. Tanta sfortuna ma anche imprecisione. Il primo tempo del Napoli è incredibile. Azzurri in dominio territoriale ma la palla non vuole saperne di entrare. In due occasioni salva il portiere con due parate magnifiche poi sempre su Osimhen il Braga si salva con la traversa. La sfortuna si accanisce e mette fuorigioco Rrahmani. Il difensore deve uscire e in difesa qualche svarione apre alle ripartenza dei portoghesi che sbagliano tanto. Al 34’ sembra arrivare la svolta: azione confusa in area e Osimhen a terra. L’arbitro concede il penalty ma il Var gli fa cambiare idea. Il Napoli spinge ancora e al 46’ finalmente la sfera varca la linea.

Di Lorenzo da fuori realizza e il gruppo si abbraccia. La ripresa è strana il Napoli si chiude e aspetta. Spera di ripartire in contropiede e potrebbe anche farlo ma lo fa male. Il Braga prende possesso del centrocampo e ci prova, male ma ci prova. Il Napoli stringe i denti e spera nella sortita vincente che non arriva. Il Braga vuole il pareggio e lo ottiene al 84’. Incredibile ma vero. Colpo di testa in area di Bruma troppo solo e Meret è battuto. Il tempo è tiranno ma il Napoli ci deve credere e da un cross dì Zielinski arriva l’autore goffa di Niakaté che infila il suo portiere. Napoli di nuovo in vantaggio e di nuovo a soffrire con la Dea Bendata che salva il Napoli al 95’ con il Braga che prende in pieno il palo sotto misura. Vittoria dove è essere e vittoria è stata ma questo Napoli non è assolutamente guarito.