Cinquina Champions

E sono cinque, ma a Liverpool sarà partita vera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria facile facile conquistata soprattutto nel primo tempo. Filotto Champions per i ragazzi di Spalletti che a Liverpool dovranno stringere i denti. Il Napoli parte forte e mette subito pressione agli scozzesi che arretrano e cercano di ripartire. Spalletti fa tanto turnover e fa bene. Il vantaggio arriva all’11esimo. Palla splendida di Di Lorenzo alle spalle della difesa a premiare il taglio di Simeone in profondità: controllo perfetto del Cholito e destro sul palo lungo. I Rangers sono fermi e il Napoli raddoppia. Cross fantastico di Mario Rui verso Simeone che colpisce di testa tra i due centrali e batte nuovamente McGregor. Al’ 22 ci prova anche Ndombele: traversa piena dopo una bella giocata di Di Lorenzo. La formazione di Glasgow prova ad uscire dal guscio ma un super Kim evita il peggio e anche Meret a 45’ smanaccia in angolo. Il Napoli trotterella e ad inizio ripresa i Rangers rischiano di trovare il gol in almeno due occasioni, fortunatamente lì davanti sbagliano tanto. Spalletti cambia qualcosina ma il Napoli della ripresa sembra non decollare. Al 79’ sgroppata di Di Lorenzo che potrebbe tirare ma preferisce metterla al centro dove Mario Rui non riesce a metterla in rete. Dal calcio d’angolo ci pensa Ostigard a metterla in rete. 12esima vittoria, 5 consecutive in Champions ma il Napoli non ha ancora la certezza del primo posto. A Liverpool bisognerà giocarsela, peccato più per la tensione e per le forze in campo da mettere in una sfida che arriva tra le gare con il Sassuolo e la trasferta di Bergamo.