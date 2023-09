Dovevamo dare tempo al nostro Napoli

Azzurri che superano il Lecce che le aveva vinte tutte al Via del Mare

Una vittoria importante, una vittoria di carattere e di forza contro una squadra il Lecce che aveva concesso pochissimo. Ritmi blandi nella prima frazione di gioco, anche per il gran caldo ma il Napoli parte bene. Gli azzurri, in bianco oggi, spingono sui laterali con Kvara e Lindstrom ma succede poco. Le scelte di Garcia mettono Osimhen in panchina e il Cholito in campo. Il vantaggio arriva di testa. Zielinski pennella e Ostigard di testa batte Falcone. Il Lecce ci prova con Krstovic ma Meret riesce a salvare e al 40’ Simeone inventa un tiro splendido che esce di pochissimo.

Nella ripresa entra Osimhen e il Napoli trova subito il raddoppio. Kvara al bacio crossa per Osimhen che sul secondo palo batte Falcone. Il Lecce ci prova ma Krstovic la tocca di mano e per fortuna il Var avvisa l’arbitro dopo il gol dei giallorossi. La gara resta viva e la stanchezza si sente. Gli azzurri potrebbero arrotondare ma manca un pizzico di precisione. Il gol arriva nel finale con un gran gol di Gaetano che riceve e da fuori area batte ancora Falcone. Il giovane azzurro si guadagna anche il penalty che Politano Una vittoria che regala tranquillità e soprattutto consapevolezza in vista del Real, una vittoria ci regala il vero Napoli.