E anche la seconda partita è andata...

Anche la seconda è andata! La seconda vittoria in quelle che erano le quattro giornate di Napoli, la seconda vittoria dove gli azzurri fanno tanti gol e portano a casa senza grossi affanni i tre punti. Poteva essere anche più rotondo il risultato alla fine del primo tempo e invece non è stato cosi. Azzurri che partono forte, subito reattivi e aggressivi. L’Udinese con Musso contiene, e con la difesa che resiste alle giocate veloci del Napoli, riesce a tenere gli azzurri lontanai dal gol. Il Napoli però vuole evitare brutti scherzi e spinge forte. Il vantaggio arriva con una ripartenza veloce, Osimhen si trova davanti a Musso che salva ma Zielinski sulla seconda palla insacca. L’udinese accusa il colpo e subisce anche il raddoppio. Fabian inventa dal limite dell’area una giocata spettacolare che batte ancora Musso per un 2-0 bellissimo. Il Napoli però appena abbassa la guardia subisce e Okaka troppo facilmente si gira su Manolas e batte Meret per un gol che tiene ancora i friulani in gara. Nella ripresa il Napoli chiude i giochi. L’Udinese sbaglia tanto e con la pressione di Osimhen e Lozano il Napoli segna ancora. Musso regala palla al messicano che con una bella giocata insacca. Il Napoli non si ferma e con Insigne ispirato continua a spingere e al 66’ arriva il gol di Di Lorenzo che sotto misura sfrutta la deviazione di Musso su Manolas e cala il poker. Nel finale Insigne prende l’incrocio dei pali con una giocata bellissima, ma al 90’ cala il pokerissimo con una giocata bellissima che batte Musso per la quinta volta. E ora bisogna aspettare le altre e continuare a spingere sull’acceleratore per non sbagliare nulla più: la champions aspetta solo noi.