E’ tornato Lozano…

Vittoria importante e fortemente voluta dai ragazzi di Spalletti contro un Bologna che è sembrato poca cosa. Un buon Napoli per oltre mezz’ora che chiude il Bologna nella sua metacampo. La prima giocata buona capita a Lozano, imbeccato da Mertens il messicano però non riesce a chiudere in rete con il portiere del Bologna che salva. Il Napoli spinge e trova il vantaggio meritatamente. Azione manovrata con Elmas che passa a Mertens, velo e palla a Lozano che la mette dentro. Il Napoli mantiene il possesso palla ma il Bologna esce dal guscio e mette in difficoltà gli azzurri con Meret tiene in due occasioni. Nel finale di tempo Fabian ha la palla buona per il raddoppio. La giocata dello spagnolo finisce all’incrocio dei pali. Il secondo tempo vede il Bologna subito partire bene ma il Napoli in velocità trova il raddoppio. Una super giocata di Zielinski che pesca Fabian, lo spagnolo apre in area dove Lozano fa sedere il portiere a terra e insacca. Il Napoli potrebbe chiudere definitivamente il match ma si specchia un po’ lasciando al Bologna la possibilità di reagire in almeno un paio di occasioni. La difesa azzurra tiene bene e cerca anche di far ripartire il Napoli che ritrova anche Osimhen. Nel finale palo del Bologna con Meret un po’ bloccato ma fortunatamente la sfera poi esce. Nel finale Osimhen cerca la soluzione personale ma il nigeriano non trova il gol. Una vittoria che serrve a rosicchiare punti su Inter e Milan e ad allontanare vecchi fantasmi.