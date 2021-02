Epici! Vittoria di cuore e di sofferenza. Questo è il nostro Napoli

Una vittoria di cuore e di grande sofferenza, ancora più bella per come è arrivata e che lascia una sensazione gradevolissima perché conquistata su un calcio di rigore assegnato dal Var. E’ un primo tempo ragionato, di sofferenza, e di sacrificio per il Napoli che prova a mantenere alta la concentrazione e rispondere palla su palla ad una Juve che parte un po’ contratta. Pirlo aspetta il Napoli ma dopo chiede ai suoi di spingere sul lato di Cuadrado ma anche di Chiesa. Il napoli stringe le maglie e prova a ripartire. Lozano è pericoloso ma potrebbe fare di più, Osimhen non riesce a trovare la giocata mentre Insigne sembra pronto al riscatto. L’occasione arriva quando Doveri va al bar per rivedere una manata vergognosa di Chiellini su Rrhmani. Rigore netto che compensa un altro tocco di mano dello juventino poco prima. Dal dischetto Insigne non sbaglia. La Juve prova reagire ma riesce a creare troppo poco per dare fastidio a Meret. Il secondo tempo è della Juve soprattutto nella prima parte. Il Napoli però tiene e anche bene. I bianconeri spingono sulle fasce ma anche per vie centrali. Il Napoli arretra e tanto e si sente anche la stanchezza. Esce Politano, poi anche Zielinski. Gattuso cambia modulo ma e ancora la Juve a spingere e Meret a salvare il napoli Ion diverse occasione. Il Napoli non riesce a salire e Oshimen fa troppo poco. Petagna subentra ma non riesce a dare una mano. Il Napoli deve fare a meno di Insigne e poi di Lozano. I minuti passano e la squadra deve subire una Juve rabbiosa. Il triplice fischio e la cosa più bella che poteva capitare. Un urlo di gioia di tutti che deve servire da monito