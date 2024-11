In testa alla classifica ci siamo noi!

Nella ripresa gioia e tanta sofferenza

Un primo tempo tutto del Napoli. Gli azzurri partono forte, la Roma si chiude e si sapeva. La prima occasione è di Kvara ma il georgiano mette a lato. Il Napoli stringe la Roma nella su metacampo e i giallorossi aspettano cercando solo lanci lunghi. Il Napoli gioca in ampiezza ma non riesce a trovare la giocata da gol. Ci provano Politano, McTominay e Kvara ma Svilar alla fine non deve fare grandi interventi.

Il secondo tempo è gioia e sofferenza. Il Napoli spinge e segna. Grande giocata di Di Lorenzo, servito da Kvara, si prende il fondo e trova Lukaku che in spaccata insacca. Un gol da attaccante, un gol per zittire i polemici. Il Napoli poi si ferma. Troppo presto forse. La Roma alza il baricentro e ci mette anche paura. Dobvik prende in pieno la traversa su un cross velenoso. Il Napoli si chiude, troppo, e Conte cambia ma non riuscendo a dare scossa alla squadra che si sperava. Il finale è sofferenza con gli azzurri che chiudono tutto e a testa bassa tagliano il traguardo ritornando in testa alla classifica.