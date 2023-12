Missione compiuta! il Napoli batte il Braga e conquista gli ottavi

Una gara non bella vinta con il minimo sforzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Napoli brutto ma vincente supera il Braga ma non convince soprattutto per la qualità dell’avversario. L’obiettivo era passare il turno e il Napoli lo ha centrato. Nel primo tempo gli azzurri passano subito. Azione sulla fascia e Politano la mette in mezzo dove il difensore portoghese sbaglia e batte il suo portiere con la sfera che supera la linea di pochissimo. Il Braga non molla e Meret salva su un tiro da fuori. Il raddoppio nasce da una bella giocata di Natan che sulla fascia si invola e trova al centro Osimhen che con una mezza girata batte Magalhaes.

La ripresa è soporifera. Il Napoli gestisce e il Braga aspetta risultati da Berlino. Succede veramente poco e Mazzarri fa un po’ di cambi lasciando pero in panca Simeone che scalpitava. Il Braga prende anche un palo ma il Napoli soffre poco e potrebbe segnare ancora ma Anguissa prima e Osimhen dopo, sbagliano un gol già fatto. Il Napoli si qualifica con il minimo sforzo con una gara non certo bella ma che serve a trovare morale e soprattutto la vittoria al Maradona.