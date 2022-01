Napoli fuori, meritatamente!

Il Napoli esce dalla Coppa Italia con una prestazione di cuore ma che non basta contro una Fiorentina più determinata. Succede di tutto e i troppi errori puniscono il Napoli. Un primo tempo bello ma non bellissimo. Un Napoli che potrebbe segnare in almeno tre occasioni e invece si perde davanti la sette metri viola. La Fiorentina punge in avanti con il solito Vlahovic ma Ospina si salva con una bella smanacciata. Politano spinge bene sulla destra ma in avanti Petagna e Mertens non trovano la giocata giusta. Il gol dei viola arriva al 41’ con Vlahovic che si beve Tuanzebe e batte il portiere azzurro. Il Napoli però trova subito il pari: azione manovrata che dopo un rimpallo di Petagna trova in Mertens il solito finalizzatore straordinario che supera Dragowski con una parabola arquata. Portiere della viola che commette un errore nei minuti di recupero e si fa espellere per fallo si Elmas lasciando la Fiorentina in 10. Il secondo tempo è veramente brutto e il Napoli crolla. Gli azzurri, anche con l’uomo in più, non riescono mai ad essere pericolosi. La Fiorentina si chiude e riparte ma senza dare grandi patemi al Napoli. Poi la Fiorentina guadagna un calcio di punizione al limite. Biraghi prima prende la barriera poi troppo facilmente batte Meret, entrato per Ospina, con la palla che bacia il palo. Il Napoli questa volta non reagisce e la Viola perde tempo in tutte le occasioni. Il napoli prova a spingere ma succede troppo poco. La palla buona capita a Lozano che prende il palo e nessuno riesce mettere la palla in rete. Lozano però poi si fa espellere per un brutto fallo e il Napoli resta anche in 10 nel finale e poi in 9 con l’espulsione di Fabian. Il Napoli però non molla e trova il pari con Petagna che batte Terracciano. Il primo tempo supplementare scivola via ma al 115’ arriva il gol di Venuti troppo solo che batte Meret. Nel secondo tempo supplementare segna anche Piatek che chiude il match e al 118’ Maleh arrotonda segnando anche il quinto gol. Peccato perché avevamo avuto una chance ma non siamo riusciti a gestire quel 2-2. Ora testa al campionato che forse è meglio.