Quanto è bello il Napoli!

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La prestazione che tutti aspettavano, che serve a fare pace con l’ambiente. Finalmente un primo tempo degno della squadra campione d’Italia. Finalmente un Napoli bello e rabbioso. Gli azzurri hanno la voglia giusta e con McTominay prima sfiorano il vantaggio poi arriva il gol. De Bruyne inventa e lo scozzese la piazza. Il Napoli è famelico, gioca come sa e sfiora in almeno altre die occasioni il raddoppio. Ci provano un po’ tutti ma la Cremonese si salva. Il Napoli poi nel finale di tempo arrotonda. Giocate veloci e palla che arriva ad Hojlund che ci prova, la palla deviata in maniera importante da Terracciano che batte Audero. Il raddoppio non placa il Napoli. Alisson palla al centro con McTominay che inventa. De Bruyne in area ruba palla e batte ancora Audero per il terzo gol che chiude la prima frazione.

Il Napoli riparte nel secondo tempo subito veloce e trova anche il quarto gol. Savic trova Alisson che scatta, si accentra e batte ancora Audero. Il Napoli non si ferma, Conte vuole i gol, vuole le giocate e cambia anche gli uomini per dare fiato e applausi. Ci provano un po’ tutti li davanti ma Audero si salva e si salva anche sul calcio di rigore nel finale. McTominay da dischetto ci vuole provare ma il tiro è debole e telefonato che il portiere dei lombardi ammortizza. Il Napoli porta a casa non solo i tre punti ma finalmente una prestazione convincente e bella che serve a dare un po’ di serenità all’ambiente.