Marcolin: "Lukaku? Rapporto finito con Conte, i veri uomini si confrontano"

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Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha parlato del caso Lukaku a Dazn: "Io sono dalla parte di Conte che gli ha ridato una vita all'Inter e al Napoli facendogli fare anche un contratto importante. E tu che fai, vieni al campo e non passi da me? Gli uomini veri si confrontano ma quel confronto non c'è stato. Magari lo avrebbe accolto bene ma il mancato confronto per me chiude il rapporto tra i due. E per il futuro è impossibile che ci sarà un riavvicinamento".

"Avete visto che Conte lo ha chiamato Lukaku e non più Romelu? Forse si sente tradito, lui ci ha messo la faccia per farlo venire qui. Lui può accettare gol sbagliati o gare sbagliate, ma non questi comportamenti". Lo ha detto Fabio Bazzani, ex attaccante, ai microfoni di Dazn, commentando le parole di Conte su Lukaku.