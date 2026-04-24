De Bruyne: "Felice per il gol e di poter giocare ad alti livelli"

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Kevin De Bruyne ha parlato a Dazn al termine della gara vinta contro la Cremonese: "Abbiamo giocato molto bene, scendiamo sempre in campo per vincere, segnare subito ci ha aiutato. Siamo molto contenti. Il nostro obiettivo è sempre vincere e l'abbiamo fatto con una grande partita. Cento gol? Non lo sapevo neanche, sono contento perché posso ancora giocare ad alti livelli e spero di farne presto altri. Lo festeggerò con la famiglia".