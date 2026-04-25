Del Genio: "Alisson? Lo invocavamo da tempo e avevamo ragione. Noi spiegavamo..."

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per parlare della prova di Alisson tornato titolare contro la Cremonese: "Ma noi più che dirlo tutte le sere che potevamo fare? Abbiamo anche sempre spiegato perché l'altra soluzione ci portava ad avere meno palle gol. Lo abbiamo sempre detto ma spiegandolo. Conte ha ritenuto di fare altro, poi ha fatto quello che abbiamo sempre auspicato ed è andata bene. Conte ne capisce 200 volte più di noi ma non è infallibile e quindi dico che in altre gare come Parma o Cagliari poteva giocare Alisson dall'inizio e infatti abbiamo prodotto poco".