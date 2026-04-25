Caiazza: "Conte, con 8mln all'anno e mercato da 200mln non vuoi ricevere neppure critiche?"

vedi letture

Salvatore Caiazza, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per commentare le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro la Cremonese: "Io difendo sempre Conte ma non posso sentire dire che abbiamo cambiato la geografia. Conte sta qua a 8 milioni a stagione con un mercato da 200 milioni e sbaglia le partite con Parma e Lazio e non puoi ricevere critiche neanche da chi come me lo ha sempre difeso?".

Caiazza si riferisce alle parole di Conte, a queste parole: "Se non vinci lo scudetto è un fallimento. Questa ambizione non c’è mai stata qui, abbiamo cambiato la geografia in due anni. Dobbiamo finire al meglio il campionato sapendo che abbiamo rifatto quello fatto in passato da Maradona. Non vi dimenticate che da quel periodo il Napoli non vinceva scudetto e supercoppa. Dobbiamo ricordarcelo un po' tutti e non solo i tifosi".