Napoli-Cremonese 4-0, le pagelle: Alisson devastante, super Scott! Bene De Bruyne e Gutierrez

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di Arturo Minervini

Milinkovic-Savic 6 - Praticamente inoperoso per tutta la gara.

Olivera 6,5 - Schierato a sorpresa a destra risponde molto bene. Bel recupero sull’azione che porta al 3-0. Dal 54’ Beukema 6 - Entra a gara ormai chiusa.

Rrahmani 7 - Torna titolare e la squadra ritrova equilibrio. Vince i pochi duelli che è chiamato a fare. Sfiora il gol, fermato solo dalla traversa. Buongiorno 6,5 - Riportato sulla sua posizione naturale gioca una gara in controllo.

Gutierrez 7 - Finalmente a sinistra gioca una gara di qualità, cercando anche la conclusione da fuori col suo piede. La speranza è rivederlo in quella posizione.

Lobotka 6,5- Ha spazio e può quindi far girare il pallone in maniera fluida. Dal 54’ Gilmour 6,5 - Buono l’impatto di Billy.

McTominay 7,5- Partenza super per Scott che sblocca la gara con un gran diagonale. Cerca sempre il tiro e fa una giocata pazzesca sul gol del 3-0. Mezzo voto in meno per il rigore calciato male.

Politano 6 - Poco coinvolto con la squadra che gioca sempre sulla sinistra, gioca una gara ordinata. Dal 54’ Mazzocchi 6 - Prova a spingere.

Alisson 8 - Tanto movimento e la capacità di creare sempre la superiorità. I difensori non lo tengono ed è lucido nel coast to coast del 4-0. Fa divertire il Maradona con le sue giocate.

De Bruyne 7,5 - Bella imbucata per Scott sul gol. Si muove molto e viene premiato col primo gol su azione in campionato. Coi ritmi che scendono fa vedere la sua qualità con un paio di verticalizzazioni delle sue. Hojlund 7- Era in dubbio e invece gioca una gara di altissima intensità. Spazza via Baschirotto ed è anche fortunato sul 2-0. Dal 61’ Giovane 6 - Si muove bene e procura un rigore.

Conte 7- Fa delle scelte logiche e viene premiato dal risultato. Ed anche dal gioco.