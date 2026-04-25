Il day after su Radio Tutto Napoli, il palinsesto: oggi le dirette ripartono alle 11
Radio TuttoNapoli non si ferma mai. La prima radio tematica sul Napoli anche quest'oggi vi accompagna per raccontarvi tutto dopo la vittoria di ieri con la Cremonese. Oggi il palinsesto inizierà alle 11 con Sabato azzurro con Giovanni Gambardella e Ciro Accardo. Poi alle 13 sarà il turno di Sabato sport con Antonino Treviglio e Davide Baratto e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 o chiamarci allo 081-17974125
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