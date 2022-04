Sconfitta vergognosa. Il popolo azzurro non merita questo

Da rivedere tante cose, servirà un'epurazione

C’è poco da dire, c’è poco da commentare. Bisognerebbe essere duri e cattivi contro una squadra che non merita l’amore della gente. Da 0-2 a 3-2 per colpa di tutti, per colpa di una squadra senza palle.

Un primo tempo da dimenticare, per non gioco e per la confusione di una squadra che sembra aver mollato anche mentalmente. Eppure il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio grazie al suo campione: Dries Mertens. L’Empoli attacca il Napoli che sembra alle corde, Spalletti decide per il 4-2-3-1 con Mertens dietro Osimhen ma il Napoli non riesce a superare la metacampo. Vicario è inoperoso mentre Meret deve fare gli straordinari. Con Pinamonti e Cutrone che rischiano di trovare il vantaggio. La difesa azzurra tiene ma sembra nell’area lo svantaggio e invece ecco la giocata in velocità che porta Mertens al tiro dal limite dell’area. Il belga trova l’angolo e piega le mani a vicario per il vantaggio inaspettato del Napoli. La ripresa è pazzesca. Il Napoli sembra gestirla facile, il tempo passa e arriva anche il raddoppio. Anguissa recupera e serve Insigne che una giocata delle sue indovina l’angolino e batte Vicario. 2-0 sembra chiusa anche perché l’Empoli non riesce quasi mai a superare la difesa azzurra. Il Napoli si rilassa troppo anche e l’Empoli capisce che può recuperala. Spalletti mette Zielinski, toglie Lozano e il Napoli sparisce. Arriva il gol di Henderson per una leggerezza al 80’. Il Napoli riparte ma sull’ennesima azione dei toscani in area Meret incredibilmente si fa buttare la palla dentro da Pinamonti. Incredibile ma vero 2-2 e pochi secondi dopo arriva il 3-2 ancora con Pinamonti che in velocità supera ancora Meret. Pazzesco! Il Napoli ora deve guardarsi alle spalle ed evitare spiacevoli sorprese. l’Empoli si gode la vittoria, l’ultima era stata al Maradona.