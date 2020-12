Super Lozano, la vince lui. Soliti regali nel primo tempo... e ora tocca all'Inter

La vince Lozano, in 15 minuti il messicano fa di tutto. Gol, assist e un palo c he grida vendetta. Una vittoria che regala tre punti al Napoli fondamentali an che per onorare al meglio lo Stadio Maradona. Eppure l’inizio non era stato dei migliori. Un primo tempo regalato, come spesso succede. Un Napoli abulico, ripetitivo nelle giocate e troppo poco incisivo. Al Maradona si vede solo la Samp. La formazioni di Ranieri è quadrata e non rinuncia al gioco. Difende in un 11 ma si riversa anche velocemente in attacco. Mertens e Insigne non trovano soluzioni e la Sampdoria passa. Contropiede Veloce, Di Lorenzo si perde Jankto che in area batte Meret. Il napoli accusa il colpo e non riesce a reagire. Si il possesso palla ma sterile, troppo. Insigne solo al 40’ riesce ad impensierire Audero con un bel tiro che il portiere devia in angolo. Gli azzurri nel finale sembrano spingere sull’acceleratore ma il gioco non sortisce l’effetto voluto. La ripresa è tutt’altra musica. L’ingresso di Lozano spacca la partita. Il messicano prima di testa insacca su assist di testa, poi prende un palo sanguinoso e infine mette un assist al bacio per Petagna che raddoppia. Gol e assist fantastici. Il Napoli potrebbe anche chiudere il match ma non si riesce a finalizzare dando alla Sampdoria la possibilità di provare a pareggiarla. Finale caldo con gli azzurri che anche se stanchi provano ad attaccare ma succede poco altro. Vittoria importante anche perché arrivata in rimonta contro una buona Samp.