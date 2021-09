Un pari che grida vendetta. Osimhen e Spalletti cambiano la gara e la vincono quasi

Fantastico pareggio, fantastico Napoli che recupera una gara che sembrava buttata al vento e riacciuffata da un Osimhen finalmente è decisivo. Primo tempo era stato bugiardo, anche se l’inizio è stato letale. Il Leicester entra carico e cattivo, il Napoli un po’ timoroso, Ospina deve fare gli straordinari ma non basta. Di Lorenzo a sinistra non riesce a chiudere una delle prime sfuriate degli inglesi e il gol è fatto. Perez trova lo spazio per insaccare. Il Napoli sembra in balia dell’avversario ma piano piano rialza la testa. Insigne suona la carica ma è nel finale che il Napoli potrebbe cambiare il verso della gara. Al 36’ Zielinski servito da Osimhen non riesce a superare Schmeichel, poi ci prova il capitano con la palla che esce di pochissimo dallo specchio della porta e poi colpo di testa di Lozano che Schmeichel salva ancora. Un Napoli che meriterebbe più del pareggio finisce invece sotto di un gol. Il secondo tempo è pazzesco. Il Napoli parte bene e spinge ma poi il Leicester con poche giocate raddoppia. Prima ci salva il Var. Millimetrico il fuorigioco ma c’è. Il Napoli non si salva pochi minuti dopo con Koulibaly e Di Lorenzo che sbagliano il Leicester si porta 2-0 con Barnes che non sbaglia la giocata veloce e batte Ospina. Il napoli sembra averla sprecata e invece ecco che con poca grazia e tanta caparbietà Osimhen la raddrizza. Spalletti inserisce Ounas, Politano, Elmas e Petagna nel finale ma ci pensa lui: giocata nello stretto veloce dei ragazzi e Osimhen alla Ibra di punta insacca. Il Napoli c’è e si vede. Gli azzurri ci provano in tutti i modi. Il tempo passa, ma il gol è nell’area. Il cross giusto arriva ad Osimhen che di testa insacca per la gioia del popolo napoletano. Il finale è incredibile con il Napoli in superiorità numerica che potrebbe anche vincerla ma manca la stoccata. Un pari che vale come una vittoria. Una squadra che non molla mai e riesce a trovare le giocate giuste anche quando si è sotto di due gol.