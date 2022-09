Urlo Champions in Scozia! Gli arbitri italiani imparino da Lohoz

Secondo tempo bellissimo dopo un primo tempo non straordinario

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'urlo del Napoli arriva fino in Scozia. Un netto 3-0 che mette gli azzurri primi nel girone A. Un primo tempo strano, difficile da affrontare, non bellissimo. Il Napoli parte forte con Zielinski, palla sulla parte alta dell’incrocio. I Rangers rispondono e Meret dice no. Gli azzurri, in bianco, sbagliano qualcosina nei passaggi semplici, quelli che dovrebbero essere risolutivi. Simeone servito da Kvara potrebbe aprire il match ma il portiere dei Rangers si salva. La gara è intensa e veloce gli scozzesi non mollano e il Napoli deve tenere bene in difesa per evitare il peggio. Kvara prova il suo tiro a giro all’44 ma la palla esce di pochissimo e il finale e per i blu che si portano in avanti prima del duplice fischio con il Napoli che soffre. Il secondo tempo è pazzesco. Succede di tutto in negativo e in positivo. Il Napoli parte forte ma i Rangers rispondono e quando arriva la palla giusta per Simeone, lanciato a rete, la difesa degli scozzesi sbaglia. Rigore netto e cartellino giallo che diventa rosso. Dal dischetto Zielinski sbaglia ma Politano ribadisce in rete. Il Var vede Politano in area e fa ribattere. Zielinski sbaglia ancora, anzi è il 40enne McGregor che indovina ancora l’angolo. Il Napoli con l’uomo in più gestisce e quando Kvara dal limite prova il tiro arriva il secondo rigore. Dal dischetto Politano non sbaglia anche se McGregor c’era. Il vantaggio rassicura il Napoli che gioca con maggiore scioltezza e può dilagare. Il raddoppio arriva con i nuovi entrati. Giocata veloce Ndombele, Olivera, Raspadori che indovina l’angolo e può esultare con il suo primo gol in Champions. Il terzo gol è giocata di velocità tra i due colored del Napoli. Anguissa costruisce e Ndombele ben servito e insacca. Finisce in gloria per il Napoli che potrebbe segnare ancora. Una nota per Lohoz, bravo, perfetto, folle e pronto ad ascoltare il Var anche quando aveva fatto un piccolo errore. Gli arbitri italiani imparino!