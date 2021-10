Volevano tutti questo. Napoli superiore alla Roma ma finisce pari. Massa inadeguato

Volevano tutti questo. Il calcio italiano voleva questo risultato. Un pari alla fine portato per mano da Massa che non aspettava che questo. Il Napoli ha fatto la sua gara, forse meno del solito ma ci ha provato. La Roma ha giocato solo d’impeto e su qualche errore del Napoli Una partita ad alta tensione, accesa, a ritmi altissimi. Un Roma Napoli che parte subito forte con i giallorossi che vogliono subito provare a mettere in difficolta il Napoli. La gara è ostica per gli azzurri e la Roma per i primi 25, 30 minuti gioca meglio. Le due squadre non si risparmiano e il Napoli viene fuori dopo la mezz’ora e sembra giocare meglio. Osimhen non viene mai servito pulito e la difesa della Roma riesce ad avere la meglio. Il Napoli grazie a Koulibaly tiene le giocate di Zaniolo e di Abraham che sfiora il gol al 28?. Il Napoli risponde con Insigne che mette alto da buona posizione. Il finale è nervoso con Massa, scarso e mai attento al gioco, che lascia correre troppo e non espelle Abraham al secondo giallo netto per gioco pericoloso. Il secondo tempo resta una battaglia. Il napoli prende il sopravvento per almeno 25 minuti cosi come aveva fatto la Roma nel primo tempo, poi i giallorossi tentano lo sforzo finale ma finisce con un risultato ad occhiali che ci lascia in testa. Non è stato il solito Napoli sicuramente ma la Roma ci ha messo l’anima e Massa ha fatto il resto. Peccato solo il gran palo di Osimhen su una giocata di Politano che mette il nigeriano davanti alla porta ma la difesa della Roma si salva. Il pareggio lascia un po’ l’amaro in bocca ma intanto ci lascia in testa alla classifica e usciamo a testa altissima contro una Roma che doveva per forza reagire.