11esimo sold-out, Conte ai tifosi: “Aiutateci a battere l’Empoli!”

Domani il Napoli affronterà l'Empoli per il Monday Night della 32ª giornata di Serie A e per l'occasione il Maradona farà registrare l'undicesimo sold-out stagionale.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato del messaggio da lanciare ai tifosi: "Il messaggio di ogni partita è di dare il 200%, la maglia sudata c'è sempre stata, s'è creato questo connubio squadra-tifosi proprio perché vedono che la squadra va oltre i propri limiti ed in questo caso non può che apprezzare, siamo contenti dell'entusiasmo creato intorno a noi e bisogna alimentarlo e sarà un'altra gara in cui ci servirà il sostegno per aiutarci a battere l'Empoli".