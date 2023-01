-15 alla Juve, Bucchioni: “Momento triste del calcio italiano. Chi gode sbaglia”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte

Enzo Bucchioni , giornalista, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: "Il Napoli mi sembra padrone della situazione e deve rimanere tale. Delle inseguitrici nessuna mi pare avere il passo del club azzurro. Poi mi piace la convinzione che ha questa squadra; quello della Coppa Italia è un episodio dal quale abbiamo tratto delle indicazioni e già nella partita successiva la squadra ha capito che non può calare nella concentrazione e deve sempre giocare con quella rabbia agonistica che serve. Con la Juve fuori dai giochi, Milan e Inter sono quello che sono, il Napoli deve pensare solo a se stesso e a questa occasione irripetibile che ha davanti.

A proposito della Juventus, questo è un momento triste del calcio italiano e chi gode di queste vicende secondo me sbaglia. Che la Juve abbia sbagliato e debba essere punita, ok. Però si arriva a queste situazioni perché è il calcio italiano che è malato. Poi ci sono delle eccezioni, ma questo sarebbe il momento di fare una pulizia profonda. A cominciare dalla Federcalcio alla Lega, basta con questi silenzi. È tutto un sistema che non funziona e da questo nascono delle devianze. Se tutto funzionasse forse sarebbe più facile trovare delle risorse. Perché non si è lavorato sui diritti televisivi come si è fatto in Inghilterra? Il rapporto è di 1:5.

Quindi la tristezza non è tanto vedere la Juve penalizzata ma l'intero sistema calcio ridotto in questo modo. Vedere o sentire che nessun tifoso parla male dei dirigenti bianconeri è triste perché loro sono i primi ad essere penalizzati quando succedono queste cose. Io da tifoso chiederei il conto ai miei dirigenti. Perché io voglio vincere in modo pulito”.