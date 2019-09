15 anni di ADL, l'ex dg Marino: "Da 10 in pagella! Lozano è un Lavezzi che fa più gol"

A Radio Marte è intervenuto l'ex dg azzurro e attuale direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino che ha rilasciato le seguenti dichiarazionI: "Non posso che non dare 10 all'era De Laurentiis. Aurelio dovrebbe però migliorare nella comunicazione con i tifosi. Gli azzurri sono stabilmente da anni nelle prime tre posizioni del campionato di Serie A.



Lavezzi e Hamsik tra i migliori acquisti? Assolutamente. Sono felice di aver portato questi due giocatori a Napoli a prezzi bassissimi, per lo più facevano 41 anni in due. Sono molto legato anche agli acquisti anche di Sosa, Iezzo, Grava e Paolo Cannavaro che sono stati fondamentali per la rinascita del club azzurro.



Peggiore acquisto per rendimento? Dico Hoffer. E' stato un peccato perchè il giocatore austriaco aveva qualità ma anche dei limiti caratteriali.



Lozano? Sono contento che il Napoli abbia preso il messicano. Somiglia tanto a Lavezzi ma fa più goal. E' uno di quei giocatori che piace tantissimo al pubblico del San Paolo".