150mln per Osimhen-Fabian? Del Genio: “Doloroso ma potrebbero prenderne 5 forti”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Accettare 150mln per Fabian e Osimhen dal Newcastle in estate? E’ così, se si salva… Poi sarebbero due perdite dolorose ma con quei soldi fai una squadra molto molto forte, con quei soldi prendi 4-5 elementi molto forti. Pure se quei due non li sostituisci con due altrettanto forti eventualmente, però puoi essere più forte d’organico e a calcio si vince con l’organico”.