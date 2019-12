6 dicembre 1959, 60 anni dall'inaugurazione del San Paolo, Vinicio: "Bellissimo con 90mila spettatori"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore del Napoli, Luis Vinicio, per affrontare il momento difficile di Ancelotti ma anche ricordare l'inaugurazione del San Paolo 60 anni fa in Napoli-Juventus: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Ancelotti, lo reputo un allenatore molto bravo. Ha fatto bene ovunque, speravamo anche a Napoli e pure di più, ma le difficoltà sono tante ma come uomo ed allenatore non si discute".

60 anni dall'inaugurazione del San Paolo - "Fu bellissimo con 80mila spettatori, quasi 90mila. Dovevamo lasciare una pagina molto bella per sempre, ci diede la spinta per battere la Juventus. Calo di pubblico? Conosco l'amore verso la squadra, è la cosa principale, ma la società deve essere presente in ogni campo per difendere il Napoli ed in questo momento c'è una mancanza perché non si sa chi comanda e chi decide e tutto ne risente anche nella squadra".