De Giovanni: “Non condivido le critiche a Conte! Rosa limitata, mica è autolesionista…”

Maurizio De Giovanni, scrittore e grande tifoso del Napoli, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “ Non condivido le critiche a Conte, chi avrebbe dovuto inserire nelle ultime gare? E’ competente e non è autolesionista, se non schiera i vari Okafor, Rafa Marin e Ngonge un motivo ci sarà. Ha inserito Billing che ha sbagliato sia nella marcatura su Vasquez che nel mancato gol del 3-2. Insomma il Napoli ha una rosa limitata, già sta facendo un campionato importante”.