Sky, Cilli: "Il Napoli prenderà giovani di prospettiva come Marianucci, ma anche top player"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Luca Cilli, giornalista di Sky e Tmw, ha parlato del mercato del Napoli: "L'idea del Napoli è quella di costruire una squadra ancora più forte di quanto non lo sia e questo credo sia una garanzia per i tifosi. Il percorso di crescita è iniziato quest'estate quando ha preso ottimi giocatori per cui la base di partenza è buona. II Napoli ha un presente ed un futuro. I primi nomi fatti nel pre mercato sono di calciatori importanti e questo dimostra quanto la società voglia migliorarsi. Verranno presi giovani di prospettiva come Marianucci dell'Empoli, ma anche top player. Altro aspetto bello è che il Napoli ha una programmazione chiara e quindi si sta muovendo già ora per arrivare agli obiettivi.

Uno come De Bruyne lo vorrei sempre in squadra, è un calciatore non più giovanissimo, ma un campione. E' una fuori categoria, uno che alza il livello nella settimana e non solo nella partita, perchè aiuta a crescere tutti i giocatori che gli sono attorno e se vuoi partire con un progetto vincente, uno come lui è necessario, fa la differenza, Poi è chiaro che la trattativa non è semplice, bisogna convincere la famiglia, trovare l'accordo, ma l'apertura del giocatore è già un primo passo. Poi Napoli deve essere vista come un grande club, come un punto di arrivo. Giocare in questo Napoli, poi, in una piazza del genere, anche per uno come De Bruyne sarebbe bellissimo anche perchè Napoli dà stimoli meravigliosi. La presenza di Conte influisce, già quest'estate grazie a lui tanti giocatori sono rimasti e tanti sono arrivati.

Se avessi fatto il giocatore per Antonio Conte mi sarei buttato nel fuoco! Lo dico perchè mi piace come allenatore e poi contano risultati e lui li ha sempre ottenuti e quest'anno sta facendo un ottimo lavoro. Spero per il Napoli che Conte possa restare e spero anche per Conte che prosegua a Napoli perchè è un binomio perfetto".