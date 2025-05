Pià: "A Parma prevedo tanti duelli fisici, il Napoli dovrà affrontarla con grande energia”

"A Parma prevedo tanti duelli fisici, gli azzurri dovranno affrontare la gara con grande energia. Dal punto di vista del calendario il Napoli ha tutto nelle sue mani, è normale che il pari col Genoa non ci voleva. Sono sincero, non mi aspettavo e non pensavo neanche che il Genoa potesse fare una prestazione del genere a Napoli. Era una di quelle gare - ha detto l’ex azzurro e talent scout Inacio Pià a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - che per il 99% degli appassionati non avrebbe dovuto avere storie, con una vittoria netta del Napoli già scritta.

Però le prossime due gare degli azzurri sono più abbordabili rispetto a quelle dell’Inter: la squadra deve pensare solo a conquistare due vittorie per arrivare con un punto davanti all’avversario. Il Napoli deve cercare di affrontarle con uno spirito leggero, conoscendo l’importanza della posta in palio, ma arrivando con la gioia di sapere che è tutto nelle proprie mani. La partita sarà un continuo duello fisico, non sarà un gara spettacolare, sul fraseggio o su questioni tecniche. Il Napoli dovrà essere preparato ad affrontarla con energia. Anche se il Parma ha bisogno di punti per la salvezza, la squadra di Conte ne ha bisogno per vincere lo scudetto! Quindi l’approccio degli azzurri dovrà essere eccezionale, dovrà mettere in campo tutte le energie del mondo per conquistare il titolo che merita per il campionato condotto sino a questo punto”.