9 punti con Como, Empoli e Lecce? Conte avvisa: “Ogni gara è dura, il Como ha vinto a Bergamo!”

Tanti i temi trattati in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dalla sfida contro il Como. Tra questi l'importanza delle prossime sfide per blindare il primo posto.

Como, Empoli, Lecce, cosa chiede ai suoi ragazzi? 9 punti?

"Chiedo di lavorare, se tu chiedi senza lavorare devi sperare nel divino. Io prima di chiedere, metto i giocatori nelle condizioni di fare i 3 punti e li cerchiamo ad ogni partita, questa è la mentalità da portare, che si giochi con la prima o l'ultima, poi sapete benissimo che in Serie A ogni partita non te la porti da casa, i 3 punti sono sempre difficili. Noi affronteremo il Como che vinceva 2-0 col Bologna, ha vinto a Bergamo e conoscete l'Atalanta, questo ti fa capire la difficoltà del campionato e dobbiamo essere lì come martelli, partita per partita per mettere fieno in cascina".