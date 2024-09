A chi somiglia McTominay? Fiore: "E' ancora più forte di Dino Baggio!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex centrocampista tra le altre di Lazio e Parma, Stefano Fiore: "McTominay come Dino Baggio? Sì, ci sta come similitudine, soprattutto per la duttilità tattica. Lui è un centrocampista non solo fisico, forte fisicamente, ma anche con tanti gol. Dino era muscolare, ma aveva tempi d'inserimenti. A parer mio McTominay è ancora meglio, è un'evoluzione, sa fare tante cose e per strutture e inserimenti da dietro lo ricorda molto".