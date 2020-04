A Napoli il mare brilla, Ministro Ambiente: "Ora rivoluzione al sistema di depurazione"

Sergio Costa, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del male, ha commentato la trasformazione delle acque di Napoli (e non solo), migliorate dopo il lockdown, nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Dalla laguna di Venezia che è cristallina al Golfo di Napoli. Ma penso anche ai fiumi, come il Sarno. Chi conosce il mondo dell'ambiente sa benissimo che non era opera da dimostrare che l'inquinamento arriva dall'uomo, ma questa è la controprova. Tra poco ripartirà l'Italia, ma non deve ripartire col vecchio sistema. A causa di questo problema noi paghiamo dei soldini. Io ho rivoluzionato il sistema di depurazione e per uscire dall'infrazione abbiamo dato pieni poteri ad una struttura per intervenire nella depurazione delle acque di tutta Italia. Questo vuol dire che potrà fare depuratori, progettazioni, che sono elementi che mancano".