Le previsioni di Capello: "Napoli da battere, Chivu non stravolgerà in avvio. Sul Milan..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore e Ct Fabio Capello ha parlato dei calendari compilati ieri: "Milan? Un tour de force, ma con un vantaggio: i rossoneri non avranno le coppe, mentre le dirette rivali proprio in quel periodo saranno impegnate spesso e volentieri in Europa. Allegri dovrà fare un grande lavoro, il Milan ha chiuso all’8o posto, quindi le cose da sistemare sono parecchie".

L'Inter ripartirà contro Baroni, al Torino, che è costato lo Scudetto con la Lazio: "Un ricordo ancora fresco per i tifosi dell’Inter, che ritroveranno subito Baroni e forse potranno pensare male (ride ndr). A parte questi scherzi del calendario, io penso che la partita sia più complicata per il Toro, perché Baroni è un allenatore che vorrà dare un’impronta, un po’ come ha fatto alla Lazio, e il tempo a disposizione in estate è sempre poco. Chivu, invece, lo conosco bene: è estremamente intelligente e io penso lo sarà anche da erede di Inzaghi, ripartendo dalle certezze che Simone ha dato all’Inter in questi anni. Perciò, non mi aspetto abbia tutti questi problemi in avvio»

Il Napoli debutta col Sassuolo: "Da favorita o giù di lì. Se hai vinto lo scudetto, non puoi che partire come la formazione da battere, soprattutto se - come leggo - De Laurentiis ha in testa di fare un grande mercato e aggiungere campioni del calibro di De Bruyne alla rosa. Io credo che l’unico problema per il campionato del Napoli possa essere riuscire a mantenersi sempre al top tornando a giocare in Europa. Le aspettative in Champions devono essere alte e non sarà facile per Conte ripetersi alla grande su più fronti".