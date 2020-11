Abbiati: "Napoli e Milan da scudetto. Pochi allenatori come Gattuso"

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Rino da allenatore non è più una sorpresa. Io l’ho anche vissuto in prima persona quando ero club manager, ho osservato come lavora e cosa chiede ai giocatori, e dico che allenatori come lui ne ho visti pochi. Per me oltretutto è un fratello". Abbiati parla di scudetto coinvolgendo Napoli e Milan: "Direi che possono lottare per il primato fino all’ultimo. Sarà un bel campionato, combattuto, con quattro-cinque pretendenti, e loro sono fra queste".