Abete: "Milan e Inter più avanti, ma per lo Scudetto il Napoli c'è e sarebbe bello lo vincesse"

Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: "Sarebbe bello se il Napoli vincesse lo scudetto. Forse sono più avanti il Milan e l’Inter ma il Napoli c’è. Serie A a 18 squadre? Si può fare ma tutti gli altri maggiori campionati sono a 20 squadre, non capisco questa continua polemica. Il Napoli ha meno impegni rispetto a Milan e Inter e quindi è in piena corsa. Calendario asimmetrico? Un esperimento assolutamente riuscito".