Accardi: "A Barcellona vedremo un Napoli alla Gattuso, non mollerà nulla"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, operatore di mercato, che ha affrontato due diversi temi: “Sarri e la Juve si sono digeriti a vicenda. Ogni anno la storia non cambia e qualche squadra si morde le mani, ma la verità è che quando un’azienda funziona come la Juventus, è difficile che fallisce. Nei momenti di crisi, la Juve sa gestire ed uscire dalle situazioni, ecco perché vince sempre. Napoli? A Barcellona vedremo un Napoli vicino alla logica caratteriale di Gattuso: sa di affrontare un mostro sacro, ma proprio per questo non mollerà nulla”.