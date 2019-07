Accardi avverte il Napoli: "Meglio valutare bene se prendere Icardi e mettersi Wanda in casa"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Beppe Accardi, procuratore: "Il Napoli è già forte e solo il campo dirà se sarà da primo posto. Il Napoli si sta muovendo bene, probabilmente farà un colpo importante prima della chiusura del mercato.

James Rodriguez e Icardi sono giocatori diversi, ma il primo lo conosce Ancelotti e sa quello che gli può dare. Icardi invece è un goleador e non ci sono dubbi, ma c'è da valutare la questione Wanda Nara perché chi prende Icardi, deve valutare anche che significa mettersi in casa una come Wanda Nara.

Il gioco di Sarri non si addice alle caratteristiche di Cristiano Ronaldo. Ieri ho visto il primo tempo della prima amichevole della Juve, di sicuro sembrava fuori dalla logica di calcio. Ronaldo è abituato ad essere il centro del gioco delle squadre in cui ha giocato. Con Sarri, Ronaldo deve giocare tutto di prima, deve adattarsi e non è abituato a farlo".