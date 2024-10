Accardi: "Conte? C'era un dubbio, ma ora è già svanito"

vedi letture

L'agente Beppe Accardi è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di vari argomenti.

L'allenatore che la sta impressionando di più?

"Su Baroni non c'erano dubbi. Ora finalmente la gente se ne accorge, è una persona perbene, non è uno che cerca la luce della ribalta ma lavora in silenzio. Avevamo dubbi su Conte al Napoli, su come poteva coesistere con ADL, ma quando hai un condottiero che sa entrare nell'anima dei giocatori, i risultati sono questi. Sta dimostrando ancora una volta di avere una marcia in più".